Davide, Nina e Bruno incontrano il "Sentiero del Qi" e la "banda di Eugenio": esperienze a confronto

I presidenti delle associazioni il Sentiero del Qi e la banda di Eugenio, rispettivamente Rosita Ruggieri e Tommaso Mariani, comunicano che lunedì 24 settembre i due sodalizi hanno ospitato a San Salvo Marina, Davide, Nina e Bruno, i tre camminatori che assieme agli asinelli, stanno percorrendo la Marcha por la Paz, partita lo scorso anno da Santiago de Compostela e con arrivo previsto a Gerusalemme, con passaggio “obbligato” a Roma [LEGGI].

I tre messaggeri di pace sono arrivati a San Salvo nel primo pomeriggio e sono stati accolti dai soci delle due associazioni, e dopo un pranzo rigenerante e un riposo, sono stati invitati presso il salone parrocchiale della chiesa della Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo, dove vi è stato il momento toccante della testimonianza e del confronto esperienziale, oltre ad un rinfresco di specialità e prodotti tradizionali del nostro territorio.

“Sono felicissima di aver potuto conoscere da vicino questi tre portatori e testimoni di pace e condividere questa conoscenza assieme alle persone con le quali condividiamo il cammino sportivo-aggregante-socializzante, oltre che valori come l’accoglienza, la solidarietà, l’inclusione e le azioni benefiche – afferma Rosita Ruggieri – Non potevamo farci sfuggire un’occasione del genere e poter creare una scintilla positiva che sono certa diventerà una fiamma affettiva che accompagnerà idealmente e emozionalmente, il prosieguo del cammino dei nostri neo-amici fino a Gerusalemme, e anche dopo" conclude visibilmente emozionata.

“Condivido appieno le parole di Rosita – aggiunge Tommaso Mariani – Sono rimasto molto colpito dal racconto dei tre giovani che hanno deciso al buio di incamminarsi forieri di un messaggio di pace, assieme agli asinelli che rappresentano la semplicità, i compagni ideali dei pellegrinaggi già del passato, oltre che animali in via di estinzione. Davide, Nina e Bruno, hanno una luce negli occhi colma di gioia e di calore che solamente una fede forte e un cuore che batte orientato verso il Signore può dare. Ciò è rivoluzionario e affascinate nello stesso tempo", conclude radiante Tommaso.

I ragazzi e i loro asinelli sosteranno ancora domani mattina a San Salvo Marina, ma albergheranno ancora nel cuore di quanti stasera li hanno conosciuti e ascoltati estasiati, maturando la consapevolezza che la gioia non è data dalle comodità e ricchezze, ma dal seguire la strada che il cuore indica.