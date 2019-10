Bosco di don Venanzio, il Sinello si tinge di nero

Il fiume Sinello si tinge di nero in territorio di Pollutri nel tratto che scorre all'interno del bosco di don Venanzio.

L'inquietante fenomeno ci è stato segnalato da una lettrice che ha scattato le fotografie domenica scorsa. Altre segnalazioni in merito parlano anche di acqua maleodorante.

Per ora non si conosce l'origine dell'inquinamento e del probabile sversamento; l'unica certezza è che non si tratta di un fenomeno naturale.

I PRECEDENTI - Casi simili si sono avuti negli anni scorsi in altri fiumi del territorio. Il fiume Treste, ad esempio, durante il periodo della raccolta delle olive diverse volte è stato colorato dagli scarichi dei frantoi a monte; circostanza, questa, che provocò anche l'intervento della Forestale. Non dovrebbe essere questo il caso, considerato il periodo.