Vasto Gospel Festival, Knagui Giddins trascina il pubblico nel concerto finale

Musica gospel protagonista nel cortile di palazzo d'Avalos con il concerto finale dei partecipanti al seminario di canto Gospel tenuto dal cantante statunitense Knagui Giddins. Una quarantina gli allievi provenienti da diverse formazioni corali di Abruzzo e Molise hanno partecipato, sabato e domenica, all'appuntamento formativo organizzato

Ad aprire il concerto i “Feel the Joy” di Campobasso, seguiti dai padroni di casa dei “The New Gospel Choir”, poi tutti i partecipanti al workshop hanno formato un unico grande coro di grande potenza, capace di dare emozioni fortissime al pubblico di appassionati e curiosi assiepati dentro il cortile di Palazzo d’Avalos. La direzione appassionata del maestro Knagui Giddins e la bravura dei musicisti Marco Bassi (pianoforte), Elmo Zaccardelli (chitarra), Ivano Sabatini (basso elettrico) e Davide Marcone (batteria) hanno fatto il resto per regalare al pubblico vastese un evento indimenticabile.

"Abbiamo trascorso due giornate meravigliose – ha dichiarato la presidente dei The New Gospel Choir, Maria Pia Smargiassi - nelle quali ci siamo potuti dedicare completamente al canto. Quando la nostra associazione si è costituita, appena all’inizio di quest’anno, era nostro proposito organizzare eventi di qualità e tessere rapporti con altri appassionati di canto e di canto Gospel in particolare. L’obiettivo è stato centrato: si sono iscritti in tanti. Questo workshop ha dato a tutti una grande carica, ora ci prepariamo ad una stagione di interessanti novità".