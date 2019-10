Presentati i calendari di Terza categoria, si parte il 30 settembre

Sono in corso di presentazione a Montesilvano i calendari di Terza categoria della stagione 2018/2019. Ben quindici le squadre inserite nel girone Vastese: Aquilotti San Salvo, Atletico Vasto, Audax, Carpineto Guilmi, Furci, Lupi Marini, Montalfano, Montazzoli Calcio, New Robur, Pro Vasto 2018, Real Cupello, Real San Giacomo 2006, Torrebruna, Unione Sportiva Gissi e Vasto United.

Il campionato avrà inizio domenica prossima, 30 settembre, alle ore 15.30. La New Robur sarà la prima squadra a riposare. Tra le novità c'è già la sfida nella prima giornata tra Audax Palmoli e Lupi Marini. La prima mancava da tempo sul campo da gioco (la società era comunque rappresentata dall'ottima squadra femminile), la seconda invece da qualche anno veniva inserita in uno dei gironi di Chieti. Per la formazione di Torino di Sangro si prevedono lunghe trasferte, soprattutto nell'Alto Vastese: Castiglione Messer Marino e Montazzoli saranno tra le più lontane: oltre 50 chilometri, buona parte sulle disastrate strade provinciali.

LE NOVITÀ - Rispetto alla passata stagione dominata dal Casalanguida, si preannuncia un campionato molto equlibrato con diverse formazioni in cerca di riscatto e altre che mirano già alla promozione.

Oltre che da Audax e Lupi Marini le novità sono rappresentate dal Montazzoli (che riporta il calcio nel piccolo comune dopo la scomparsa del Real in sequito all'ottimo terzo posto della stagione 2016/17), dagli Aquilotti di San Salvo alla prima esperienza in Terza categoria oltre che alla storica militanza nei settori giovanili, dalla Pro Vasto di mister Liberatore e dal Gissi che riparte dalla Terza categoria. Non ci sarà, invece, nessuna squadra a rappresentare Pollutri dopo diverse stagioni consecutive.

LA PRIMA GIORNATA (30 settembre, 15.30)

Audax - Lupi Marini

Carpineto Guilmi - Montazzoli

Furci - Aquilotti

Montalfano - Atletico Vasto

Real Cupello - Torrebruna

Real San Giacomo - Pro Vasto

Vasto United - Gissi

Riposa New Robur