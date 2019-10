Legal Cannabis, il primo brand vastese di produzione e importazione di cannabis light

E’ nato a Vasto il primo Brand locale di produzione e importazione di infiorescenze di cannabis sativa L.

Legal Cannabis è il nome del marchio appositamente scelto dal nostro team leader Quirino Palazzo per rispecchiare al meglio le idee ed il frutto del nostro lavoro. Offriamo prodotti commerciabili nel settore della Cannabis Light, infiorescenze minuziosamente selezionate e analizzate per assicurare ai nostri clienti un prodotto di altissima qualità e conforme alle leggi attualmente in vigore.

Legal Cannabis è un mondo nuovo, che nasce da un marchio originale dedicato alla cannabis light ad uso tecnico o collezionistico. I prodotti Legal Cannabis si differenziano tra vari tipi di infiorescenze di cannabis light, assolutamente senza semi, di altissima qualità e con resina quantitativamente superiore alla media. I nostri fiori sono di qualità premium e sono frutto di un’accurata selezione delle migliori genetiche legali presenti sul mercato della cannabis light.

GARANTIAMO L’ASSORTIMENTO DEI PRODOTTI DI CANNABIS LIGHT

Tutti i prodotti a disposizione sono frutto di un accurato lavoro di coltivazione e della selezione dei migliori fiori da parte dei nostri collaboratori, o attualmente disponibili sul mercato.

Inoltre, essendo un prodotto biologico e al 100% naturale, ricordiamo ai nostri clienti che ogni lotto può mostrare caratteristiche lievemente diverse nell’aspetto ma garantiamo sempre la qualità e la precisione dei nostri servizi.

I nostri lotti sono da considerarsi a numero limitato in quanto abbiamo la ferma intenzione di proporre solamente il meglio alle persone che vogliono collaborare con noi e sostenerci.

Mettiamo a disposizione dei clienti 15 varietà di infiorescenze diverse, ma siamo in continua evoluzione: entro la fine dell’anno punteremo ad avere 30 genetiche diverse, se non di più, di provenienza olandese, svizzera e italiana, tutte biologiche e naturali al 100%, prive di additivi chimici, tutte con Ph controllato, raccolte e lavorate a mano, sottoposte a rigidi controlli presso i più accreditati laboratori italiani ed europei, garantendo canapa con un quantitativo di Thc sempre inferiore rispetto al limite dello 0,6% imposto dalla normativa italiana.

Nonostante sia consentita dalla legge la vendita della cannabis sativa L ai minori, vendiamo i nostri prodotti solo ai maggiorenni.

FIORI E PRODOTTI TECNICI E DA COLLEZIONE DI QUALITÀ A PORTATA DI TUTTI

I prodotti commercializzati da Legal Cannabis sono esclusivamente ad uso tecnico e collezionistico, non sono prodotti medicinali o alimentari e non possono essere usati come prodotti da combustione.

PASSIONE

Cerchiamo di trasmettere la nostra passione con grande ardore e dedizione, sperimentando, valutando e promuovendo sempre il nostro lavoro e quello dei collaboratori, cercando di far avvicinare il maggior numero di persone al mercato della Cannabis light, un’infiorescenza molto sottovalutata e discriminata.

La nostra azienda vanta, tra personale e collaboratori interni del team, 7 tra ragazzi e ragazze che sviluppano e promuovono i nostri prodotti. Ci stiamo espandendo e siamo contenti che Vasto e l’hinterland abbiano risposto molto bene alla promozione e divulgazione della Canapa Light. C’è ancora chi è molto scettico, ma avrà modo di rendersi contro che la pianta della canapa ha 1000 proprietà e benefici di cui ogni giorno si parla apertamente, senza più demonizzare una pianta che, fino agli inizi del Novecento, veniva utilizzata per curare e prevenire la maggior parte delle malattie autoimmuni e infiammatorie.

La cannabis è in pieno processo di regolamentazione a livello internazionale e sempre più Stati ne stanno legalizzando l’uso medicinale e ricreativo. Ciononostante, c’è stato un periodo in cui il processo fu l’esatto opposto. Ci riferiamo alla proibizione della marijuana, un capitolo della nostra storia più recente sostenuto da diversi fattori e interessi.

DISTRIBUZIONE

Puoi acquistare i nostri prodotti direttamente nello store Legal Cannabis, che si trova in corso Mazzini n. 82, a Vasto (Chieti). Orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16:30 alle 20. Il servizio self-service con i nostri migliori prodotti, invece, è disponibile 24 ore su 24

CONSEGNA A DOMICILIO

Puoi ordinare e ricevere comodamente a casa i prodotti Legal Cannabis il numero dedicato WhatsApp +39 329 3122989. Legal Cannabis ha un servizio di consegna a domicilio nella città di Vasto e nelle zone limitrofe; entro un'ora dalla tua richiesta riceverai il tuo ordine in pacco anonimo.