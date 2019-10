Assemblea pubblica a Cupello su maxi-discarica e stoccaggio metano

Un appuntamento per discutere dei principali progetti impattanti sul territorio. È quello organizzato da Nuovo Senso Civico e Stazione Ornitologica Abruzzese a Cupello per venerdì 28 settembre alle 18 (nella sala consiliare). Per l'occasione saranno presenti Augusto De Sanctis (presidente Soa) e Tommaso Giambuzzi (ingegnere Nsc).

"Il vastese – spiegano le due associazioni – è sede di impianti rilevanti a scala nazionale come lo stoccaggio gas Stogit da 2,5 miliardi di mc e, a scala regionale, come il polo del Civeta per la gestione dei rifiuti. Negli ultimi mesi, grazie all'azione delle associazioni, sono emerse gravissime criticità in merito allo stoccaggio, per la contaminazione da idrocarburi e arsenico di terreni e falda e per la mancanza del Piano di Emergenza Esterno per la popolazione mentre sul lato dei rifiuti è scoppiato il caso del progetto per una nuova mega-discarica da 480.000 mc presentato da un privato, la Cupello Ambiente, da realizzarsi in un terreno limitrofo all'impianto del consorzio pubblico.

Per illustrare la documentazione ufficiale e le criticità dei due procedimenti e stabilire assieme il da farsi le associazioni invitano la cittadinanza dei territori interessati a partecipare all'assemblea pubblica che si terrà venerdì prossimo 28 settembre alle ore 18 presso la sala Consiliare del Comune di Cupello. Una forte azione civica dal basso è fondamentale per contrastare l'ampliamento dello stoccaggio e la realizzazione della discarica".