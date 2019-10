"Investiti, avvelenati, spariti: continua la moria di gatti in corso Mazzini"

Alcuni avvelenati, altri investiti dalle auto, altri ancora spariti. Continua la moria di gatti in corso Mazzini, a Vasto.

A distanza di alcuni mesi, L.P., una residente, torna a scrivere a Zonalocale "per segnalare la pericolosità di corso Mazzini. Io e la mia famiglia ci prendiamo cura di alcuni randagi che sono sotto casa nostra. L'anno scorso sono nati 4 cuccioli, purtroppo sopravvissuti solo pochi mesi: uno dei mici è stato avvelenato, uno morto investito e gli altri due scomparsi nel nulla.

Per farvi un sunto sono praticamente morti tutti, quasi dieci gatti nel giro di un anno. Mi sento di scrivervi perché il randagismo è un problema serio, perché bisognerebbe sensibilizzare l'opinione pubblica alla sterilizzazione, che al momento è tutto ciò che possiamo fare affinché meno creature siano esposte al rischio di essere investite. Abito in Corso Mazzini, la strada è molto trafficata e c è un serio problema di vetture che superano abbondantemente il limite di velocità, sia di giorno che di notte.

Sarebbe opportuno installare dei rallentatori. Abbiamo trovato tanti mici morti investiti, e nessuno che si preoccupi di rimuoverli, a parte poche persone come me, i miei famigliari e alcuni volontari. Rivolgo un appello alle istituzioni e al sindaco per tutelare maggiormente i randagi, per promuovere ed attuare una campagna di sterilizzazione e anche per la realizzazione di un gattile".