Per la Vastese solo un pari all’Aragona: con la Sammaurese finisce 2-2

La Vastese deve rimandare ancora l’appuntamento con la vittoria nel campionato di serie D. La sfida con la Sammaurese finisce 2-2 con i biancorossi capaci prima di rimontare e superare gli avversari e poi puniti nel recupero dagli ospiti. La squadra di Palladini conquista così il primo punto stagionale, dopo la sconfitta di una settimana fa a Matelica. Prima del calcio d’inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento e la Vastese ha giocato con il lutto al braccio per ricordare Emiliana, sorella del calciatore biancorosso Pierluigi Colitto, scomparsa in un tragico incidente stradale in cui ha perso la vita anche Marco Forlano, di Fresagrandinaria. Mercoledì si torna già in campo, la Vastese andrà a far visita alla Sangiustese.

La partita. Il primo squillo della partita porta la firma di Ridolfi che, al 5’, ci prova da fuori area trovando al risposta di Baldassarri. Sulla ribattuta Leonetti non aggancia, poi Napolano tira a lato. Un minuto dopo lancio al bacio di Ridolfi dalla destra, la palla arriva a Napolano che, con un bel tiro a giro, manda di poco a lato. Al 7’ occasione ghiotta per la Sammaurese con Errico che, dentro l’area, non riesce a superare Morelli, bravo nel ribattere la sua conclusione. Al 12’ passa la squadra ospite con Zuppardo che intercetta un retropassaggio, si infila tra le maglie della difesa biancorossa e mette in rete con un tiro preciso. Al 33’, dopo diversi tentativi non andati a segno, arriva il pareggio della Vastese. E’ il solito Leonetti a liberarsi dalla marcatura di un avversario e insaccare di sinistro facendo esplodere la D’Avalos. Al riposo le due squadre sono sull’1-1.

Si riparte per il secondo tempo con Stivaletta che prende posto a centrocampo al posto di Ridolfi. Al 4’ la Vastese si propone in avanti con Napolano che lancia Leonetti in profondità ma l’attaccante biancorosso, arrivato sul fondo, non riesce a servire in compagni di squadra a centro area. Per metà tempo non succede nulla, poi, attorno alla mezz’ora, la Vastese prova ad alzare la pressione nell’area avversaria mancando però di precisione negli ultimi metri. Quando la partita sembra scivolare via verso il risultato di parità ecco che la Vastese trova il gol del vantaggio. Pagliari parte da centrocampo palla al piede e con una velenosa conclusione impegna Baldassarri, la palla arriva a Stivaletta che, al limite dell’area, stoppa e calcia in porta. Ma il portiere della Sammaurese questa volta fa un pasticcio e si lascia scivolare dalle mani il pallone che finisce in rete. La Vastese è galvanizzata e, un minuto dopo, è ancora Stivaletta a provarci con una conclusione violenta ma centrale che viene respinta dal portiere della Sammaurese. I biancorossi non serrano i ranghi in difesa e, al 48’, Merciari ha la possibilità di calciare dall’out di destra con una conclusione a giro che beffa Morelli. E’ il 2-2 che non cambia più fino al triplice fischio finale.

Vastese – Sammaurese 2-2

(12’ Zuppardo; 33’ Leonetti, 42’st Stivaletta, 48’st Merciari)

Vastese – Morelli, De Meio, Ispas (45’st Scutti), D’Alessandro, Molinari, Del Duca, Napolano (18’st Giampaolo), Ridolfi (1’st Stivaletta), Leonetti, Fiore (36’st Shiba), Pagliari (45’st Di Giacomo). Pachina: Selva, Iarocci, Colarieti, Viscardi. Allenatore: Palladini

Sammaurese: Baldassarri, Soumahin (27’st Sapucci), Salvi (41’st Maioli), Rosini, Merciari, Lombardi N., Scarponi, Errico (30’st Filippucci), Zuppardo, Bonandi (36’st Santoni), Lovati (22’st Alfonsi). Panchina: Hysa, Lombardi, Maggioli, Toromani. Allenatore: Mastronicola

Arbitro: Matera di Matera (De Palma di Monza e Fedele di Lecce).

Ammoniti: D’Alessandro, Ridolfi, Leonetti (V). Sapucci (S)

Serie D girone F - La 2ª giornata

Campobasso - Francavilla 3-2

Isernia - Sangiustese 2-3

Jesina - Santarcangiolese 2-1

Montegiorgio - Avezzano 3-2

Pineto - Matelica 2-0

RC Cesena - Olympia Agnonese 2-0

Real Giulianova - Castelfidardo 1-1

San Nicolò - Recanatese 2-1

Savignanese - Forlì 1-0

Vastese - Sammaurese 2-2

La classifica: 6 Sangiustese, San Nicolò, RC Cesena; 4 Montegiorgio, Jesina, Real Giulianova; 3 Francavilla, Santarcangelo, Pineto, Savignanese, Forlì, Matelica; 2 Sammaurese; 1 Campobasso, Recanatese, Vastese, Castelfidardo; 0 Olympia Agnonese, Isernia; -3 Avezzano.