Lo Scerni fa la voce grossa in casa, male Real Casale, Fresa e Trigno Celenza

Una giornata non proprio positiva la seconda di campionato del girone B di Prima categoria per le squadre del territorio.

A sorridere è infatti solo lo Scerni che dilaga davanti al pubblico amico contro l'Atletico Francavilla. Farina, Mario D'Ercole, D'Amelio e Di Virgilio portano i padroni di casa quattro reti avanti; nei minuti di recupero, una doppietta di Benini rende meno amaro il risultato per gli ospiti.

Bottino vuoto per le altre vastesi. Il Real Casale dopo l'ottimo esordio ne prende ben 5 dalla quotata Virtus Ortona. Marchioli segna il gol della bandiera dei giallorossi: 5 a 1 il finale.

Il Fresa perde di misura in trasferta a Paglieta, 1 a 0, e lo stesso risultato condanna il Trigno Celenza tra le mura amiche contro il Palena.

Due le squadre a punteggio piento: Palena e Virtus Ortona.

LA SECONDA GIORNATA

Athletic Lanciano - Rapino 2-1

Casalincontrada - Tollese 2-2

Paglieta - Fresa 1-0

Pretoro - Atessa Mario Tano 2-1

Real Casale - Virtus Ortona 1-5

S. Vito - Palombaro 2-1

Scerni - Atletico Francavilla 4-2

Trigno Celenza - Palena 0-1

Riposa Roccaspinalveti

LA CLASSIFICA

Virtus Ortona 6

Palena 6

Athletic Lanciano 4

Real Casale 3

Roccaspinalveti 3

Scerni 3

Palombaro 3

Fresa 3

Paglieta 3

Pretoro 3

San Vito 3

Atletico Francavilla 1

Trigno Celenza 1

Atessa Mario Tano 1

Casalincontrada 1

Tollese 1

Rapino 0

IL PROSSIMO TURNO

Atessa Mario Tano - Trigno Celenza

Athletic Lanciano - Real Casale

Fresa - S. Vito

Palena - Scerni

Palombaro - Virtus Ortona

Rapino - Pretoro

Roccaspinalveti - Casalincontrada

Tollese - Paglieta

Riposa Atletico Francavilla