Domani il sopralluogo della Provincia sulla ex SS 86; minibus per trasportare gli studenti

Sopralluoghi per rendersi conto della portata delle frane e autobus più piccoli per accorciare i tempi di percorrenza per gli studenti verso Agnone. Sono queste le due novità principali degli ultimi giorni sul caos viario nell'Alto Vastese dopo la chiusura del viadotto Sente [LEGGI].

Domattina, lunedì 24 settembre, i tecnici della Provincia di Chieti raggiungeranno il tratto abruzzese dell'ex Statale 86 per i necessari rilievi sui tratti in frana. L'intento è di far transitare su quest'arteria dimenticata per anni anche due minibus (della società di autotrasporti Cerella) per trasportare i 38 studenti che da Castiglione raggiungono Agnone dove frequentano gli istituti superiori.

Intanto, nell'incontro tenutosi nella cittadina molisana il 19 settembre scorso, è stato istituito un tavolo tecnico permanente composto dai Comuni di Castiglione Messer Marino, Belmonte del Sannio, Schiavi d'Abruzzo e Agnone come capofila. Quest'unione, oltre a rappresentare anche gli altri centri abitati della zona, chiederà nel prossima conferenza Stato-Regioni il passaggio immediato all'Anas del viadotto. Infine, si cercherà di far approdare l'argomento in parlamento con un'interrogazione.