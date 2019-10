Dinamo Roccaspinalveti e Sansalvese non si fanno male, le altre perdono tutte

Giornata amara per le squadre del Vastese impegnate nel girone E di Seconda categoria. Nessuna vittoria per loro. A riportare un punto a casa a testa sono Dinamo Roccaspinalveti e San Salvo che si sono affrontate in uno dei tanti scontri diretti di questa stagione.

Sono i roccolani, che giocavano in casa, a rompere il ghiaccio con Giuseppe Luciano, a 15 minuti dal termine Madonna riporta la partita in parità e il risultato non cambia più. Da annotare diversi legni colpiti dai biancoverdi, ma soprattutto un calcio di rigore non trasformato dal bomber Mirko Di Matteo al 30'pt.

Dopo la prima partita straripante, il Carunchio ieri ha perso in trasferta per 1 a 0 contro la Virtus Rocca San Giovanni. Decisiva la rete di Miri Gjikaj, capitano della Virtus.

C'è anche un pizzico di sfortuna nella sconfitta del Casalanguida alla prima gara interna. Dopo essere andato in vantaggio per due reti (Valerio Di Croce e Giuseppe Di Marco), i biancazzurri vengono rimontato dalla Virtus Castel Frentano con uno scatenato D'Amario (tripletta) che si impone per 3 a 2. Dopo due gare, il Casalanguida è ancora fermo a 0 punti.

Brutta sconfitta per il San Buono che nella partita disputata alle 14.30 perde 4 a 1 in trasferta contro lo Sporting Altino. I padroni si impongono con due doppiette, quelle di Di Matteo e D'Ippolito; per i giallorossi il gol della bandiera è di Giordano Sambrotta. I sanbuonesi allenati da Valentino Cianciosi terminano in 10 per l'espulsione di Ennio Romilio.

Il risultato è pesante anche per l'Odorisiana ancora a 0 punti: 4 reti subite in casa dal Perano (doppietta Valerio, Sferrella e Fortugno).

Nessun punto oggi, infine, anche per la Virtus Tufillo che in casa si arrende solo nel recupero al Fossacesia '90: 1 a 0.

LA SECONDA GIORNATA

Casalanguida - Virtus Castel Frentano 2-3

Di Santo Dionisio - Tornareccio 3-1

Dinamo Roccaspinalveti - Sansalvese 1-1

Draghi San Luca - Atletico Roccascalegna 1-5

Odorisiana - Perano 0-4

Sporting Altino - San Buono 4-1

Virtus Tufillo - Fossacesia '90 0-1

Virtus Rocca San Giovanni - Carunchio 1-0 (ieri)

LA CLASSIFICA

Perano 6

Virtus Castel Frentano 6

Dinamo Roccaspinalveti 4

Atletico Roccascalegna 4

Sansalvese 4

Carunchio 3

San Buono 3

Sporting Altino 3

Tornareccio 3

Di Santo Dionisio 3

Fossacesia '90 3

Virtus Rocca San Giovanni 3

Virtus Tufillo 1

Casalanguida 0

Odorisiana 0

Draghi San Luca 0