Takagi e Ketra con Giusy Ferreri ospiti nella prima puntata di "Che tempo che fa"

Takagi e Ketra con Giusy Ferreri saranno ospiti, domenica 23 settembre, nella prima puntata della nuova stagione di Che tempo che fa, programma condotto da Fabio Fazio su Rai Uno. Al centro dell'attenzione ci sarà il loro tormentone Amore e capoeira, che in estate è stato campione di vendite e sempre presente in cima alle classifiche dei passaggi radiofonici e facendo incetta di premi, l'ultimo, quello del Wind Summer Festival, una settimana fa [LEGGI].

Nella prima puntata di Che tempo che fa (domenica 23 settembre ore 20.35 su Rai Uno) oltre a Luciana Litizzetto e Filippa Lagerback, ci saranno come ospiti di Fabio Fazio la senatrice a vita Liliana Segre, Carlo Cottarelli, Giovanni Toti, Francesco Totti, Takagi, Ketra e Giusy Ferreri.

Takagi - Alessandro Merli - e Ketra - Fabio Clemente-, esattamente un anno fa, il 24 settembre 2017 erano già stati ospiti del programma [LEGGI]. In quell'occasione, con Arisa e Lorenzo Fragola, avevano presentato il loro primo singolo, L'esercito del selfie che, dopo tanti brani firmati come produttori, li aveva portati alla ribalta come "protagonisti". Fu l'occasione per ricevere i dischi di platino che anche quel brano aveva conquistato imponendosi come hit. E chissà che anche domani sera non ci sia l'occasione per ricevere i riconoscimenti della FMI che il loro brano ha conquistato in questi mesi.