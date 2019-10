Sfilata di moda in centro storico, torna l’appuntamento con ’Vasto in passerella’

Dopo gli ottimi riscontri della passata edizione torna anche quest'anno Vasto in passerella, promossa dal Consorzio Vasto in Centro in collaborazione con Muzak eventi e il patrocinio del Comune di Vasto. Domenica 23 settembre, a partire dalle 17, sulla passerella di piazza Pudente (davanti palazzo d'Avalos) modelle e modelli professionisti sfileranno per presentare le collezioni 2018/2018. Molte le attività del centro storico coinvolte che avranno così, la possibilità di far conoscere capi d'abbigliamento, per uomo, donna e bambini, borse, gioielli, occhiali, oggettistica e tanto altro.

"Sarà una giornata all’insegna della bellezza, dell’eleganza e dello stile per tutti i gusti - sottolinea il presidente del Consorzio, Marco Corvino -. Lo scorso anno abbiamo registrato la soddisfazione dei commercianti che hanno proposto le loro collezioni e del pubblico che ha partecipato numeroso. Aspettiamo tutti in piazza Pudente per questa seconda edizione di Vasto in passerella".