Missione popolare zonale, i seminaristi incontrano le comunità parrocchiali

Dal 23 al 30 Settembre, nei comuni di Vasto, San Salvo, Cupello, Monteodorisio e Fresagrandinaria si svolgerà la Missione Popolare Zonale proposta dal Seminario Regionale di Chieti. Domani, domenica 23 settembre, i seminaristi saranno presenti nelle comunità parrocchiali.

"In preparazione del Sinodo dei giovani la Missione Popolare darà la possibilità ai seminaristi di testimoniare, in modo particolare ai giovani, il valore della vita come dono che trova la gioia del servizio. Il tema di riferimento sarà il medesimo del Sinodo ossia Maestro, dove abiti? che permetterà ai seminaristi un duplice approccio: nelle scuole, partendo dai riferimenti offerti da Papa Francesco con l'Enciclica Laudato Si’, si richiamerà l’urgenza della custodia della Terra come casa comune in cui ogni giovane con responsabilità deve comprendere il proprio posto, la propria missione, il proprio contributo in vista del futuro; nelle nostre realtà ecclesiali verrà posto l’accento sull’importanza della scelta del giusto Maestro e sulla necessaria dimora in quella amicizia con il Signore.

Tutte le mattine i Seminaristi garantiranno la presenza presso le Scuole Medie e Superiori di Vasto e San Salvo, affiancandosi agli insegnanti di religione. Nel pomeriggio e in serata saranno a disposizione delle Parrocchie per incontrare le diverse realtà pastorali presenti (Catechismo, Azione Cattolica, Scouts, Rinnovamento nello Spirito, Comunione e Liberazione, Neocatecumeni, Gruppo Missionario, Gruppo Caritas, Confraternite, ecc.), far visita ai malati, guidare il Rosario, animare la Messa feriale, partecipare ai centri d’ascolto presso le famiglie. Una particolare esperienza di evangelizzazione sarà rivolta ai giovani sabato 29 settembre nel centro storico di Vasto.

La Missione Popolare si concluderà Domenica 30 settembre con la partecipazione dei Seminaristi alla Messa delle ore 18.00 presieduta dall’Arcivescovo e alla successiva processione che chiuderà a Vasto la Festa di San Michele Arcangelo".