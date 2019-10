Futsal Vasto corsaro a Teramo: i biancorossi vincono 5-4 all’esordio in C1

Non poteva iniziare meglio il cammino del Futsal Vasto nel campionato di serie C1. I biancorossi, nella prima giornata del massimo campionato regionale, hanno conquistato una preziosa vittoria per 5-4 in casa del Lisciani Teramo dopo una sfida al cardiopalma. La squadra di mister Michael Rossi impatta bene la partita e trova il doppio vantaggio firmato da Sante Mileno. I padroni di casa non si perdono d'animo e prima accorciano le distanze con Di Giovanni, poi, sul finire del primo tempo, trovano il pareggio con Ferraioli.

Nella ripresa i teramani ci mettono due minuti per andare in vantaggio ma Di Bello riesce subito a riportare la situazione in parità. Ed è ancora il numero 11 biancorosso ad andare in rete per il 4-3 a favore del Futsal Vasto. Nel finale di partita c'è ancora spazio per i gol. Il Lisciani riesce ancora a pareggiare con Vischia ma, quando ormai di tempo ne manca davvero poco, ecco che bomber Mileno piazza la zampata vincente che vale per la sua personale tripletta e per i primi tre punti del Futsal Vasto.

Martedì biancorossi di nuovo in campo a Teramo per la sfida di Coppa Abruzzo. Sabato prossimo, al PalaSalesiani, debutto casalingo del Futsal Vasto contro l'Hatria Team.

Campionato serie C1

1ª Giornata

Padovani -Sambuceto 2-3(0-2)

Area AQ - ES Chieti c5 2-0 (1-0)

Atl.Silvi - Free Time AQ 2-2 (2-1)

Teramo - Futsal Vasto 4-5 (2-2)

Magnificat - S.Celano. 7-3 (4-1)

Orione - Montesilvano 4-2 (1-2)

Riposa: Hatria Team

Tra parentesi i risultati dei primi tempi