Convincente vittoria contro Isernia, la Vasto Basket si aggiudica la VB Cup

La Ge.Vi. Vasto Basket vince tra le mura amiche e si aggiudica la prima edizione della VB Cup. Nella sfida per il 1° e 2° posto i biancorossi di coach Gesmundo hanno battuto il Globo Isernia, formazione di C Gold, dopo una prova convincente. Il tecnico vastese si è affidato per il quintetto di partenza ai tre nuovi arrivati, Fontaine, Ciampaglia e Ucci, con Marino e Oluic. Di Tiizio e Dipierro pronti a dare manforte nelle rotazioni e con lo spazio concesso, durante la partita, ai due Di Rosso - Nicola e Lorenzo -, Flocco, Cicchini e D’Annunzio.

La squadra di casa ha impresso il suo marchio sul match sin dalle prime battute, chiudendo il primo parziale sul 21-15. Vantaggio conservato anche nel secondo (38-27) e terzo parziale (63-46). Nell’ultimo quarto i biancorossi hanno controllato agevolmente, continuando a provare schemi e soluzioni di gioco che torneranno utili nel corso della stagione e incremenentando il punteggio fino all'83-54 con cui si è chiusa la partita. Al termine della partita c'è stata la premiazione delle due squadre. Isernia ha ricevuto la coppa dal dirigente Francescopaolo Canci mentre Antonio Spadaccini ha consegnato la coppa per il 1° posto a Vincenzo Dipierro, capitano di giornata vista l'assenza di Ierbs. Nel pomeriggio Venafro si era aggiudicato il 3° posto contro Chieti.

Al di là della vittoria nel torneo, queste due giornate hanno permesso ai biancorossi di affinare l’intesa tra di loro e continuare a crescere in vista di una stagione in cui sono chiamati a recitare un ruolo da protagonisti. Quando mancano due settimane al via della C silver, la squadra del presidente Spadaccini sembra essere proprio sulla buona strada. La prossima settimana, il 28 settembre, ultimo test al PalaSabetta contro l’Airino Termoli. Poi sarà tempo di campionato.

Ge.Vi. Vasto Basket – Il Globo Isernia 83-54

(21-15/38-27/63-46/83-54)

Vasto: Di Rosso L., Fontaine, Flocco, D’Annunzio, Dipierro, Marino, Di Tizio, Di Rosso N., Ucci, Oluic, Ciampaglia, Cicchini. Coach: Gesmundo

Isernia: Melchiorre, Di Nezza, Cardinale, D’Agnillo, Adins, Torreborre, Porfidia, Caruso, Scozzaro. Coach: Incollingo