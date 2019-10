Ad Aragon Andrea Iannone è 5° in qualifica: partirà in seconda fila

Buone qualifiche per Andrea Iannone ad Aragon. Il pilota vastese conquista il 5° tempo e domani, nella gara che partirà alle 14, scatterà dalla seconda fila.

Le fasi decisive -Nel primo tentativo della Q2 il pilota vastese della Suzuki riesce ad attestarsi in 5ª posizione, mentre davanti c'è già il solito Marquez. Si torna ai box e poi, a quattro minuti dalla fine della sessione, i piloti vanno in pista per tentare l'assalto definitivo alla pole postion e in tanti si marcano da vicino per cercare di conquistare una buona scia.

L'ultimo tentativo vede 6-7 piloti formare una sorta di lungo serpentone che si lancia lungo le curve del tracciato spagnolo. Andrea Iannone chiude in 1'47.169, tempo che gli vale il quinto posto, in seconda fila.

La pole position la conquista Lorenzo (1'46.881), davanti al compagno di squadra Dovizioso e Marquez. Ad aprire la seconda fila ci sarà Crutchlow seguito Iannone e Pedrosa. Poi Petrucci, Bautista, Rins e Miller.

La griglia di partenza: Lorenzo, Dovizioso, Marquez, Crutchlow, Iannone, Pedrosa, Petrucci, Bautista, Rins, Miller, Morbidelli, Zarco, A. Espargaro, Smith, Abraham, Rossi, Syahrin, Luthi, Redding, Simeon, Torres.