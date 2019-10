Le ragazze del Team Volley 3.0 al Trofeo Coni di Rimini

Nutrita rappresentanza del Team Volley 3.0 nella squadra abruzzese che sta partecipanto al Trofeo Coni Kinder+Sport di Rimini, manifestazione giovanile che coinvolge centinaia di giovani che praticano decine di discipline. Nella squadra di pallavolo regionale ci sono le giocatrici Sofia Prosperi, Chiara Graziani, Lia Castrigno, Giulia D'Aninzara e Gaia Fidelibus, e il tecnico federale Sara Di Domenico.

"Per loro è un'occasione di confronto con tanti giovani della loro disciplina e di incontro con centinaia di ragazzi e ragazze, che praticano tanti altri sport - spiega una nota della società vastese -. Il Trofeo Coni Kinder+Sport è uno dei principali progetti nazionali multisportivi per gli atleti Under 14.

Si tratta della più grande manifestazione sportiva Under 14 nel nostro Paese, che nelle scorse edizioni ha visto la partecipazione di migliaia di ragazzi e ragazze, accompagnati da tecnici, istruttori e dirigenti delle differenti federazioni presenti. Ogni anno, migliaia di giovani atleti si sfidano nelle diverse competizioni, in una location sempre nuova e il Trofeo CONI Kinder+Sport 2018 dal 20 al 23 settembre è a Rimini".

Al loro rientro a casa le ragazze potranno raccontare l'esperienza vissuta alle loro compagne di squadra e alle altre giocatrici del Team Volley 3.0 che, questa settimana, ha ripreso le attività con il minivolley (dai 6 anni) e con le squadre agonistiche dei gruppi under 12, under 13, under 14, under 16 e under 18 e le squadre che parteciperanno ai campionati di 2ª e 3ª Divisione.