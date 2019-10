La riviera deserta diventa pattumiera per i "pendolari della sporcizia"

Ormai semideserta, la riviera diventa il luogo in cui scaricare l'immondizia.



Se fino alla primavera del 2016, prima che arrivasse la raccolta differenziata anche qui, Vasto Marina era la meta preferita di quelli che non ne vogliono sapere di separare i rifiuti secondo le regole.

Ora che si è svuotata, la località balneare torna a essere la destinazione dei pendolari della sporcizia: sacchetti pieni di pattume gettati per strada abbassando il finestrino delle auto in transito, oppure rifiuti scaricati in lungomare Cordella.



Inciviltà senza fine.