Incidente a Milano nella notte: morti un giovane di Fresagrandinaria e una ragazza di San Salvo

Due giovani del Vastese sono deceduti dopo un tremendo incidente stradale a Milano. L'episodio si è verificato poco dopo le 3 del mattino. Marco Forlano, 29 anni, di Fresagrandinaria, è morto sul colpo; Emiliana Colitto, 23enne di San Salvo, è deceduta alcune ore dopo il trasporto all'ospedale "Niguarda" dove era arrivata in arresto cardiaco. I familiari dei due ragazzi sono stati avvisati e sono in viaggio per il capoluogo lombardo.

La moto sulla quale viaggiavano i due giovani – come riportato dalle testate locali, LEGGI – si è scontrata violentemente con una Smart all'incrocio tra viale Ergisto Bezzi e via Marostica. La due ruote è finita poi contro un palo della luce rimanendovi incastrata.

Sono gravissime anche le condizioni del 58enne alla guida dell'automobile, trasportato in un altro ospedale della città (l’Humanitas) in codice rosso. A ricostruire la dinamica è la polizia municipale di Milano.

Le due comunità di appartenenza dei giovani sono sotto shock per questa ennesima tragedia della strada.

Foto MilanoToday