Cambio di griglie: da lunedì traffico limitato nel sottopasso ferroviario di San Salvo

Per una settimana, da lunedì 24 settembre al lunedì successivo 1° ottobre, traffico limitato nel sottopasso ferroviario in contrada Stazione a San Salvo Marina per consentire la sostituzione delle griglie poste sulla sede stradale.

L’assessore comunale alla Manutenzione Giancarlo Lippis ha predisposto l’intervento straordinario di sistemazione per garantire la sicurezza nel transito dei mezzi. Per tale scopo è stato istituito, con ordinanza del comando della Polizia Locale, il senso unico alternato.