"Match it now!", i volontari Admo in piazza per sensibilizzare sulla donazione

Anche quest’anno il 22 settembre la sezione ADMO di Vasto, sarà presente in Piazza Rossetti, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, per il tradizionale appuntamento di settembre a favore della donazione delle cellule staminali emopoietiche. Come in altre 180 piazze italiane, volontari, medici e personale sanitario saranno a disposizione dei cittadini per fornire tutte informazioni e gli approfondimenti sulla donazione.

"Per diventare potenziali donatori e iscriversi al registro è sufficiente avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, pesare più di 50 kg, essere in buona salute e sottoporsi al prelievo di un campione salivare o venoso - spiega la responsabile della sezione di Vasto Antonietta Cirulli -. In pochi anni, grazie alla costante sensibilizzazione nelle piazze e nelle scuole, la nostra sezione ha raggiunto il numero di oltre 550 iscritti e 5 donatrici effettive che hanno salvato 5 malati di leucemia con il trapianto delle loro cellule staminali.

La donazione è completamente indolore, viene effettuata tramite aferesi del sangue, ma, purtroppo, molti ancora confondono il midollo osseo con il midollo spinale. Invito tutti a recarsi sabato in piazza, un invito particolare ai giovani a tipizzarsi per diventare potenziali donatori di cellule staminali. Ringrazio di cuore le altre associazioni che ci sostengono sempre in questa iniziativa, l’Associazione Ricoclaun che nel pomeriggio intratterrà i bambini, l’Avis Comunale Vasto, l’Aido e il Lions Club Vasto Host che effettuerà il controllo gratuito della vista".