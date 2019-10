"Legends 2018": nel week end a San Salvo Marina le leggende del beach volley

"La leggenda continua, nei gioni 21-22-23 settembre 2018, al Cocorito Beach Village di San Salvo Marina". Nicola Borrelli, titolare della Masa promoter, annuncia il nuovo evento sportivo con le glorie del beach volley. Legends 2018 arriva a distanza di un anno dall'evento organizzato da Masa per i 25 anni di un'attività il cui avvio coincise con l'approdo, sulla spiaggia di Vasto, del beach volley nazionale e internazionale.

"Grigolo, Mascagna, Cordovana, Lione, Papagna, Raffaelli, Malavolta, Mercanti, Sanguanini, Varnier e 5 coppie locali si contenderanno il titolo Legend 2018", annuncia Borrelli. Inizio del torneo: sabato 22 settembre, alle 10. Le finali si giocheranno domenica a partire da mezzogiorno.

"La manifestazione è stata organizzata in collaborazione con il Comune di San Salvo-Assessorato Sport e Turismo, retto da Tonino Marcello. Ringraziamo il sindaco Tiziana Magnacca, tutta la Giunta Comunale e lo staff del Cocorito Beach Village per aver supportato l'evento in essere, credendo ciecamente nella continuazione della stagione estiva".