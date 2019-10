"La banda di Eugenio", un’associazione per tenere vivo il ricordo di Eugenio Di Petta

Sarà presentata il 28 settembre a San Salvo, l'associazione La banda di Eugenio, fondata lo scorso 1° luglio a San Salvo per tenere vivo il ricordo di Eugenio Di Petta. "Due anni fa ci lasciava improvvisamente Eugenio Di Petta, indimenticabile amico di tutti, e noi amici più stretti, assieme alla sua famiglia, abbiamo pensato di tramutare il profondo dolore per la perdita di una persona per noi importante, come immane occasione per continuare a vivere la vita così come Eugenio la concepiva e la viveva, e noi con lui, e propagare tale energia", spiega Tommaso Mariani, presidente della neonata associazione.

"L'associazione che già dal nome racchiude il riferimento alla sua allegria e al suo modo di vivere, ha per scopo la promozione della vita comunitaria, l’accoglienza dell’altro sotto tutti gli aspetti, l’assistenza sociale e socio-sanitaria, la beneficienza e la solidarietà, l’istruzione e la formazione interdisciplinare, sia di tipo sportivo, sia artistico, storico e letterario, la tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; ma soprattutto la collaborazione con altre associazioni".

Tanti gli amici di Eugenio che hanno già dato la loro adesione al sodalizio. "Un associazione di memoria e di proiezione positiva verso il futuro. Ecco perché abbiamo deciso di dividere la presentazione dell’Associazione per il 28 settembre prossimo, a cui tutti sono invitati a partecipare, con un momento religioso, attraverso una celebrazione presso la chiesa di San Giuseppe a San Salvo, con inizio alle ore 18, e a seguire con un momento d’incontro presso la Casa di Pietra, sita in contrada Ributtini, a Cupello, dove La banda di Eugenio verrà ufficialmente presentata e sarà anche possibile a chi vorrà, associarsi. Nell’occasione verranno esposte alcune prossime iniziative dell'associazione".

Per informazioni

labandadieugenio@gmail.com

Tommaso - 3358338160

Maria Aurelia - 3247717488