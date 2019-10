Rotatoria di via Conti Ricci, scontro auto moto: un ferito

E' di un ferito non grave il bilancio dell'incidente stradale avvenuto stamani a Vasto, nei pressi della rotatoria di via dei Conti Ricci.

All'incrocio con il viadotto Histonium si sono scontrate un'auto e una moto. La centrale operativa del 118 di Chieti segnala che il sinistro ha causato un ferito in codice verde, quindi della minore urgenza.

"Alle ore 12.20 circa - spiega una nota del comandante Giuseppe Del Moro - una pattuglia della Polizia Locale interveniva nella rotatoria di via C. Ricci/viadotto Istonium per un sinistro stradale che vedeva coinvolti un motociclo Aprilia Scarabeo condotto da S.A. e una Volksvagen Golf condotto da S.A.



Nella circostanza il conducente del motociclo riportava delle contusioni e veniva trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Vasto mediante una autoambulanza del 118. Gli agenti della Polizia Locale oltre a rilevare il sinistro effettuavano anche operazioni di viabilità. La circolazione durante le operazioni di rilievo subiva rallentamenti.

Sono in corso gli accertamenti al fine di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro".