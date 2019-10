Gli atleti del team Vastese Inn Bike alla 3Epic Marathon ad Auronzo di Cadore

Il 16 settembre 2018 è una data che i quattro atleti del team Vastese Inn Bike ricorderanno bene. Antonio Ciancaglini, Del Roio Daniele, Luigi Marchesani e Andrea Orazietti sono stati tra i partecipanti della 3Epic Marathon, dura e affascinante gara di mountain bike ad Auronzo di Cadore dove il giorno prima si è svolta anche la coppa del Mondo Marathon MTB UCI 2018.

I quattro portacolori della società vastese, facendo proprio il moto della gara "vivere senza tentare, significa rimanere con il dubbio che ce l’avresti fatta (Jim Morrison)", hanno sfidato le fatiche delle montagne bellunesi nella gara che come incredibile scenario naturale ha le Tre Cime di Lavaredo. Tanti chilometri di strada e di dislivello da affrontare per arrivare al traguardo con la bella sensazione di essere tra i finisher dell'edizione 2018.

"Oggi i quattro più audaci sono andati in avanscoperta - commenta il presidente Nicola Jasci - ma l’appuntamento è programmato anche per il prossimo anno con tutta la squadra. A loro quattro tanti complimenti per come hanno affrontato e portato a termine la gara".