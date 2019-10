Caduta dei capelli, uno studio scientifico premia l’integratore della Farmacia Di Nardo

Il Trico.11, integratore alimentare per capelli elaborato della Farmacia Di Nardo Labrozzi, che da trent’anni è un punto di riferimento per l’analisi dei capelli, si è attestato tra i migliori in una classifica comparativa di efficacia elaborata in occasione del convegno “New trends in liquid chromatography”, organizzato dalla Società Chimica Italiana, sezione Abruzzo.

La perdita di capelli non è pericolosa per la vita ed è parte naturale del processo di invecchiamento, che interessa anche il cuoio capelluto. Tuttavia può influire negativamente sulla qualità della vita di ciascun individuo. L'integrità della normale funzione dei capelli dipende in gran parte da un apporto nutrizionale adeguato ed equilibrato, da carenze di oligoelementi essenziali, condizioni genetiche, squilibri ormonali o eventi stressanti, che possono alterare l'equilibrio del ciclo di crescita dei capelli.

L’esperienza trentennale della Farmacia Di Nardo Labrozzi nella cura per la perdita di capelli, ha portato gli specialisti a valutare diversi prodotti per il trattamento di tale inestetismo. Fondamentale è stato lo studio delle relazioni tra perdita di capelli e sostanze nutritive assunte dall’individuo, evidenziando minerali e vitamine che possono contribuire a prevenire la caduta.

Dallo studio sono emerse come fondamentali ferro, zinco, rame, selenio, cisteina, metionina, vitamina C, vitamina E, vitamina B5, vitamina B6, biotina, niacina, sostanze che si trovano, in diverse quantità, negli integratori alimentari in commercio. Cruciale, però, è la quantità minima di ogni sostanza contenuta nelle compresse perché possa esserci una reale efficacia.

A certificarlo è stata proprio l’analisi comparativa tra dieci integratori per capelli commercializzati in Italia, effettuata in occasione del convegno scientifico che si è tenuto lo scorso gennaio a Chieti. I dati presentati in tabella evidenziano chiaramente che gli elementi presenti in Trico.11 sono efficaci per la protezione delle cellule dallo stress ossidativo e per il benessere dei capelli. Inoltre, tutti gli elementi presenti nella composizione del Trico.11 rispettano i valori di concentrazione raccomandati dal Regolamento Europeo di riferimento, garantendo che ogni nutriente all’interno dell’integratore sia presente nell’organismo in quantità adeguate.

La composizione del Trico.11 è quindi orientata verso il benessere dei capelli poiché, dietro la scelta di ogni nutriente, vi è uno studio razionale volto a supportare le necessità effettive del capello sotto ogni punto di vista. “Non tutti i casi sono uguali e vanno trattati allo stesso modo - sottolinea lo staff della Farmacia Di Nardo -. Per questo, prima di procedere all’assunzione degli integratori, è opportuno effettuare l’analisi del capello per valutare al meglio la situazione”.

