Scambio culturale, studenti e docenti di Perth accolti dal Polo Liceale Mattioli a Vasto

Il Polo Liceale Mattioli di Vasto anche quest'anno accoglie studenti e docenti provenienti da Perth, in Australia, per un periodo di scambio culturale. Da lunedì scorso, dieci studenti e due giovani insegnanti australiani della Morley Senior High School, stanno scoprendo l'istituto vastese, la città e le bellezze del centro Italia - oggi e domani sono a Pompei e Napoli -. Accolti dalle note dell'orchestra del liceo musicale diretta dal professor Mariani, gli studenti australiani partecipano a lezioni e attività coordinate dalla professoressa Orsatti con le colleghe D'Angelo e Pasquini. Nel programma delle attività anche una lezione di canto con la prof. Buccini, una di storia dell'arte con il prof. Paolucci e una di educazione fisica con il prof. Menna.

Ieri gli studenti e i docenti australiani, che in questa settimana sono accolti in casa dalle famiglie dei ragazzi vastesi, hanno visitato il centro storico di Vasto e sono stati ricevuti in Municipio. Nella sala consigliare Vennitti, il sindaco Francesco Menna e gli assessori Anna Bosco e Carlo Della Penna hanno dato il benvenuto alla delegazione australiana, esprimendo apprezzamento per questa iniziativa promossa dall'istituto vastese guidato dalla dirigente Maria Grazia Angelini che, grazie all'impegno dei docenti, viene portata avanti ormai da tanti anni.

Non sono mancate le foto-ricordo negli angoli più caratteristici del centro storico vastese da conservare come ricordo di questa esperienza. Il gruppo di Perth resterà a Vasto fino a sabato prossimo per poi fare ritorno a casa.