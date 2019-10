Luna park sulla riviera, è polemica. Liberatore: "Bene. Nei prossimi anni arrivino anche eventi"

Fa discutere - e non poco - la scelta del Comune di Vasto di spostare a Vasto Marina il luna park delle feste di San Michele Arcangelo.

Festività patronali precedute dalle polemiche, quelle del 2018, che pure sono state presentate come "le feste della svolta" dal sindaco, Francesco Menna, nella conferenza stampa con cui, nei giorni scorsi, ha anche definito il cartellone degli eventi dell'estate che sta per concludersi "il migliore degli ultimi trent'anni". Affermazioni che hanno scatenato polemiche politiche e un acceso botta e risposta sui social network.

Ma, negli ultimi giorni, il motivo principale del contendere è la nuova location delle giostre: non più tra viale Paul Harris e il terminal bus di via dei Conti Ricci, ma a Vasto Marina, nell'area parcheggio attorno alla rotonda di viale Dalmazia. Una scelta che, nella conferenza stampa di presentazione delle feste, sia Menna che l'assessore al Turismo, Carlo Della Penna, hanno motivato facendo riferimento alla nuova normativa sulla sicurezza. Motivazioni che il sindaco si è sentito di dover ribadire, dopo le critiche, in un successivo comunicato stampa.

Intanto, da Vasto Marina c'è chi fa sapere di essere favorevole allo spostamento. E' Maria Liberatore, titolare di una delle attività storiche della riviera, il bar La Sterlina: "A me personalmente, come commerciante e residente, ha fatto piacere che quest'anno l'amministrazione comunale abbia scelto Vasto Marina per posizionare almeno le giostre, richiamando l'attenzione di tutti sul fatto che l'estate da noi non è ancora finita, come molti vorrebbero far credere. Speriamo di poter avere, tra pochi anni, anche manifestazioni delle feste patronali".

"Siamo felici di avere il luna park per le festività di San Michele a Vasto Marina, crediamo possa essere la giusta collocazione perché ben servita da parcheggi e servizi. Comunque invitiamo tutti a valutare la prossima settimana questa prova, che ci auguriamo possa rispettare le nostre attese", commenta su Facebook Massimo Di Lorenzo, presidente del consorzio Vivere Vasto Marina, che poi spiega a Zonalocale: "Nei giorni scorsi, mi ha chiamato l'assessore Della Penna per chiedermi cosa ne pensassi del luna park a Vasto Marina, visto che non si possono installare le giostre al terminal bus e che l'ubicazione alternativa sarebbe stata il Parco Moscato, molto in periferia. Ho dato parere positivo. Vasto Marina fa parte di Vasto e San Michele è anche il nostro santo".