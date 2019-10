Coppa Italia, il Chieti ribalta il risultato: Cupello battuto 2 a 1

Il Cupello perde 2 a 1 a Chieti nell'andata del secondo turno di Coppa Italia. Mister Carlucci decide di tenere a riposo Giuliano, Tucci e Berardi almeno all'inizio.

Dopo un paio di rischi nella propria area, sotto la pioggia battente ad aprire le marcature è il giovanissimo Zinni: il cupellese, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, si libera al tiro e insacca al 19'pt.

Il vantaggio rossoblù dura poco, 4 minuti. Azione in velocità sulla destra e con Morales che serve Rodia che lascia partire un delizioso pallonetto; niente da fare per Tascione, 1 a 1. I neroverdi vogliono la vittoria e nel giro di qualche minuto collezionano due importanti occasioni non sfruttate a dovere: prima Micciché conclude una bella azione personale chiamando Tascione a un difficile intervento, poi lo stesso numero 1 cupellese si esalta negando la gioia del gol per due volte a Rodia, sulla respinta Morales tira fuori. Il primo tempo si conclude così.

Nella seconda frazione di gioco entrano Giuliano, Tucci e D'Alessandro. Il terreno appesantito dalla pioggia e la stanchezza sembrano far avviare il match sui binari del pareggio quando, invece, Delgado lascia sul posto quattro avversari e insacca la palla del 2 a 1 non lasciando scampo a Tascione. Lo stesso attaccante sfiora la doppietta con un palo esterno colpito direttamente da centrocampo poco prima del fischio finale.

La formazione rossoblù cercherà di ribaltare il risultato nel ritorno in casa del prossimo 24 ottobre.