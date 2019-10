Coppa Italia, 1 a 1 del San Salvo contro il Fossacesia

È finita 1-1 la partita valida per il triangolare di Coppa Italia tra Fossacesia e San Salvo. Sul campo di Mozzagrogna ampio turn-over per il San Salvo con il tecnico biancazzurro Castellano che ha cambiato 7 calciatori rispetto a domenica relegando in panchina tra gli altri Molino, Bolzan e Petre.

La prima frazione si è conclusa sullo 0-0 anche se a fare la gara è stata la squadra ospite. Nella ripresa il risultato si sblocca in favore dei locali con Berardi, ma all'87' Molino, entrato poco prima,raccoglie una respinta del portiere su tiro di D'Alessandro e deposita in rete. Prima del triplice fischio Bolzan, subentrato all'infortunato Di Pietro, rimedia un cartellino rosso per proteste.