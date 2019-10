Vasto Marina, iniziano i lavori per la nuova rotatoria sulla statale 16

Annunciata da tre anni, la nuova rotatoria di Vasto Marina inizia a venire alla luce.

Sono iniziati stamani i lavori per realizzare le nuove canalizzazioni del traffico sulla statale 16, all'incrocio con via Martiri Istriani.

Appaltata dall'Anas la prima tranche degli interventi che dovranno portare, tramite il successivo step, alla costruzione di una seconda rotatoria all'intersezione tra la stessa statale Adriatica e l'Istonia, la strada che collega Vasto Marina alla città alta [LEGGI].

"Le due rotatorie - spiega l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Forte - verranno realizzate in tempi brevi dall’impresa molisana che ha vinto la gare di appalto, esperita a livello nazionale dall’Anas. I tecnici del Comune di Vasto seguiranno attentamente l’esecuzione dei lavori, al fine di dare risposte alle attività commerciali direttamente interessate dalla presenza delle due nuove rotatorie. In questa circostanza mi preme ringraziare i vertici dell’Anas ed in particolare gli ingegneri: Castiglioni, Ruocco e Aiello”.