Tennistavolo, le vastesi Trombetta e Cerritelli con la squadra abruzzese al Trofeo Coni

Ci sono le due vastesi Margherita Cerritelli e Maria Chiara Trombetta a rappresentare l'Abruzzo del ennistavolo al Trofeo Coni di Rimini. Con loro, a completare la squadra regionale under 14, Andrea Franciosi di San Nicolò a Tordino e Alessandro Mascioli di Silvi. I ragazzi del tennistavolo saranno presenti, il prossimo 20 settembre, alla cerimonia inaugurale della manifestazione giovanile che coinvolge migliaia di atleti di oltre 50 discipline.

“È la nostra prima partecipazione a questa manifestazione e ci teniamo a figurare bene - commenta il Presidente Regionale della FITeT Stefano Comparelli -. Per diversi motivi nelle altre edizioni non siamo riusciti ad essere presenti ed anche quest’anno, aspetti burocratici rischiavano di compromettere la nostra presenza, ma alla fine tutto è andato per il meglio e fra qualche giorno la rappresentativa partirà alla volta di Rimini".

Nel quartetto abruzzese ci sono atleti "che, già da qualche anno, sono impegnati in attività di alta prestazione con risultati di rilievo ed altri che si affacciano con timore e timidezza a quella che possiamo dire è la loro prima gara nazionale. Ma il bello di questa manifestazione credo sia proprio questo: offrire un’esperienza che rimarrà indelebile nelle menti di questi ragazzi che, anche tra molti anni, che facciano dello sport una scelta di vita o meno, ricorderanno questi giorni come una fantastica avventura, e di questo non possiamo che ringraziare il CONI per lo sforzo che ogni anno profonde nel coordinamento di questo grande evento sportivo".