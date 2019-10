Nella sede dell’Anmi Vasto l’incontro con il comandante del porto Lorenzo Bruni

Il comandante dell'ufficio circondariale marittimo di Vasto, TV Lorenzo Bruni, è stato accolto sabato scorso dai soci dell'Anmi sez. R. Paolucci, nella sede di piazza del Popolo. "Lo avevamo già incontrato - spiega il direttivo dell'Anmi Vasto - nelle diverse iniziative cittadine in questi primi tre mesi di comando ma per la prima volta lo abbiamo ricevuto ufficialmente nella sede dove si custodiscono con orgoglio ed entusiasmo i 92 anni di Storia del Gruppo".

Il presidente Luca Di Donato ha ricordato le tante ed importanti iniziative che hanno coinvolto il Gruppo e soprattutto gli obiettivi perseguiti nel dimostrare vicinanza alla Marina Militare ed ai suoi uomini e donne sentendo forte il senso di appartenenza al nare ed alla Città. "Il Comandante Lorenzo Bruni ha ringraziato dell'affetto e del calore da subito tributatigli dal Gruppo che ha visto sempre numeroso, auspicando di collaborare in buona sinergia per tutte le iniziative che verranno ad onore della Marina Militare e della Comunità. La cerimonia è proseguita con l'adesione formalizzata di sette nuovi soci. Il Gruppo Anmi R.Paolucci di Vasto conta già 170 Soci ed è tra i Gruppi più numerosi in Italia".

A concludere la giornata un brindisi benaugurale, per il prosieguo del lavoro del comandante Bruni e dell'associazione marinai "in amicizia e con entusiasmo augurandosi Buon Vento".