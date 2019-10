Lavori all’ufficio postale di Cupello: chiuso per una settimana

Poste Italiane comunica che da domani, mercoledì 19 settembre, l’ufficio postale di Cupello sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria: nell’ambito dell’intervento sarà realizzata una sala consulenza sui prodotti di risparmio e investimento.

Durante il periodo dei lavori, circa una settimana, nella vicina sede di Monteodorisio sarà disponibile per la clientela di Cupello uno sportello per le operazioni postali e finanziarie, comprese le attività collegate ai libretti di risparmio e ai conti Bancoposta e il pagamento delle pensioni oltre al ritiro di corrispondenza e pacchi non consegnati per assenza del destinatario.

L’ufficio postale di Monteodorisio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.