Da Vasto a San Giovanni Rotondo in bicicletta: il pellegrinaggio del Ciclo Club

Anche quest'anno il Ciclo Club Vasto ha ripetuto il pellegrinaggio in bicicletta da Vasto a San Giovanni Rotondo in onore di San Pio. Un folto numero di partecipanti è partito di buon ora domenica scorsa per raggiungere, a colpi di pedale, la città pugliese. "Quest'anno hanno fatto parte del gruppo i graditissimi amici ciclisti delle società Vastese Inn Bike e Audax Team proseguendo di fatto una proficua condivisione di obiettivi ed eventi avviata con successo da alcuni mesi - spiega una nota del direttivo -.

Dopo un allegro conviviale la comitiva ha spostato davanti alla salma del frate di Pietrelcina e successivamente ha visitato i luoghi dove San Pio si adoperava quotidianamente nel suo umile instancabile lavoro di testimone e portavoce di Cristo. Terminata la santa messa il gruppo di ciclisti e accompagnatori al seguito è ripartito alla volta di Vasto portando nei cuori e nella memoria questa magica giornata fatta di passione sportiva amicizia e devozione cristiana".

Non poteva mancare il messaggio dedicato all'Avis, di cui l'associazione sportiva vastese è partner per la promozione della donazione del sangue. "Molto soddisfatto il Presidente del Ciclo Club Vasto Antonio Spadaccini che ha voluto ringraziare il direttivo per la impeccabile organizzazione e riuscita dell' evento spendendo, inoltre, parole di sentita graditudine a tutti i ciclisti partecipanti e famiglie al seguito. In serata rientro a Vasto con la promessa e intento di ripetere evento anche l'anno prossimo".