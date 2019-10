Al Wind Summer Festival trionfano Takagi e Ketra con Giusy Ferreri

La canzone dell'estate 2018 è Amore e capoeira di Takagi e Ketra con Giusy Ferreri. Ieri sera, al Parco Mind di Milano, è andata in scena la finale del Wind Summer Festival, condotto da Ilary Blasi con Rudy Zerbi e Daniele Battaglia. Dopo le quattro tappe romane dello scorso luglio, nella finalissima milanese sono saliti sul palco tutti i protagonisti dell'estate musicale italiana. Una scaletta aperta da Biagio Antonacci che poi è proseguita con tanti nomi come J-Ax, The Giornalisti, Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alvaro Soler, Rovazzi, The Kolors e tanti altri altri ancora.

Inevitabili protagonisti sono stati il vastese Ketra - Fabio Clemente - e Takagi - Alessandro Merli -, dominatori dei mesi estivi con i brani da loro prodotti. Prima è stata la volta dei Boomdabash - di cui Ketra fa parte - con Loredana Bertè. La hit Non ti dico no, già vincitrice della Power Hits di Rtl 1025. [LEGGI], ha conquistato il premio EarOne come brano più trasmesso dalle radio in estate, mentre alla Bertè è andato il premio alla carriera.

E poi Amore e Capoeira, con i due produttori e Giusy Ferreri a trascinare il pubblico del Parco Mind, conquistando poi la vittoria finale celebrata con tanto di selfie di gruppo con il premio in bella vista. Un premio anche ad Ornella Vanoni, per "aver contribuito a rendere straordinaria e grande la musica italiana". A The Giornalisti il premio di Radio 105, partner dell'evento, Federica Abbate è stata premiata tra i giovani.

Quello ottenuto al Wind Summer Festival è l'ennesimo riconoscimento, a suon di passaggi radiofonici, visualizzazioni su youtube e download dagli store digitali, per il lavoro creativo di Takagi e Ketra che, sbirciando sui loro profili social, sono già al lavoro in studio pronti a sfornare nuove hit.