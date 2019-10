"Lido Insieme, il primo anno è stato un successo. Puntiamo a migliorare il servizio"

"Si è conclusa nei giorni scorsi la stagione 2018 per il Lido Insieme, l’area demaniale nei pressi della Bagnante a Vasto Marina, attrezzata per consentire alle persone con difficoltà motorie di potersi muovere agevolmente sulla spiaggia. Sono stati tantissimi, tra ragazzi del Centro Diurno, cittadini del territorio e turisti, ad usufruire della lunga passerella che permette ai disabili, con l'ausilio delle sedie job, di poter fare agevolmente il bagno". Lo afferma una nota dell'amministrazione comunale di Vasto.

“Le persone che soffrono di una qualche disabilità - ha detto l’Assessore alle Politiche Sociali, Lina Marchesani - hanno avuto la possibilità di vivere una esperienza straordinaria. Un progetto che ha ottenuto successo ed entusiasmo nel nostro territorio e che puntiamo a migliorare per il prossimo anno. Un servizio in più, reso possibile dalla rete di collaborazione che si è instaurata tra l’ente e le associazioni locali, si è rivelato importante per le famiglie e i loro ragazzi, tutti entusiasti e già desiderosi di una nuova estate”. Marchesani ha anche ringraziato "gli operatori che hanno garantito il servizio di assistenza ai bagnanti per tutta la settimana e tutti i benefattori che hanno donato le sedie job. Grazie all’assidua frequenza degli utenti e alle ottime condizioni meteorologiche è stato possibile posticipare la chiusura del Lido Insieme da agosto a settembre. Per l’anno prossimo - ha concluso l’assessore Marchesani - contiamo di aprire già dal mese di giugno offrendo la possibilità di usufruire anche di un’altra spiaggia, quella di Punta Penna”.