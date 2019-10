"Al voto subito": il Carroccio manifesta a Pescara, il coordinamento leghista vastese c’è

"Anche sabato mattina a Pescara, in Piazza Unione, la Sezione di Vasto della Lega, guidata dal Coordinatore cittadino Michele Lacanale, ha manifestato davanti la sede del Consiglio Regionale insieme ad alcuni rappresentanti di Forza Italia, Fratelli d'Italia e delle liste civiche, per chiedere di tornare al voto entro la fine dell'anno". Così, in un comunicato stampa, i leghisti vastesi sottolineano il loro sostegno all'iniziativa organizzata dai vertici regionali del Carroccio per chiedere che l'Abruzzo torni alle urne al più presto dopo le dimissioni di Luciano D'Alfonso, che ha optato per la carica di senatore, cui è stato eletto il 4 marzo scorso.

"Oltre al coordinatore cittadino - ricorda la nota della Lega di Vasto - erano presenti il consigliere comunale Francesco Prospero, i membri del coordinamento Alessia Silla, Sabrina Bocchino, Giuseppe Tagliente e il sindaco di Cupello Manuele Marcovecchio".

In piazza sono scesi anche rappresentanti di altre forze politiche del centrodestra, tra cui il consigliere regionale di Forza Italia Mauro Febbo e l'ex senatore Fabrizio Di Stefano, che sta creando liste civiche in vista delle elezioni.

"A L'Aquila abbiamo detto la nostra e a Pescara pure", commenta Michele Lacanale. "Ci abbiamo messo fieramente la faccia, convinti delle nostre idee e della strada da seguire. Il centrosinistra unito, con La Lega motore e forza trainante di questa 'rivoluzione', la rivoluzione del buon senso come dice il nostro Matteo Salvini. Questa Giunta Regionale non rappresenta più gli abruzzesi e non può tenere in ostaggio per altri mesi l'intera Regione. Ridiamo la parola agli elettori e un buon governo al nostro Abruzzo. Al voto subito".