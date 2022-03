Dopo la "letterina", il Comune ripristina il decoro del parco di via Pietra

La lettera della piccola Michela Marrollo ha sortito gli effetti sperati. Il Comune è infatti intervenuto nell'area verde di via Pietra sulla quale era stata denunciata una situazione di degrado e abbandono [LEGGI].

“Siamo felici di poter restituire ai cittadini ed ai residenti – dice ora l’assessore ai Servizi manutentivi, Gabriele Barisano – il parco di via Pietra su cui siamo intervenuti grazie alla sollecitazione della piccola Michela Marrollo, che attraverso una lettera scritta dai genitori ne aveva denunciato il degrado. L’amministrazione ha a cuore le aree verdi cittadine e si impegna a tenere pulita la città, ma spesso il mancato senso civico crea il rischio concreto che gli sforzi restino inutili o quasi. C’è chi giustamente pretende dal Comune che la città abbia un’immagina decorosa e chi, invece, non fa altro che sporcarla. Apprezziamo e ringraziamo la bambina che ci ha inviato la segnalazione e ci auguriamo di poterla incontrare presto, magari proprio nel parco di Via Pietra”.

“Abbiamo risposto a stretto giro alla segnalazione della piccola Michela – ha concluso l’assessore con delega all’Ambiente, Paola Cianci – a dimostrazione dell'impegno dell'amministrazione nell'offrire, soprattutto alle nuove generazioni, un ambiente sano e vivibile dove crescere con la sensibilità e la cultura del rispetto”.