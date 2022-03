Vasto, la truffa arriva via mail: falso invito dell’ufficio Tributi a pagare la tassa rifiuti

Un invito dall'ufficio Tributi - Sezione Rimborsi a compilare il modulo allegato alla mail per pagare la tassa sui rifiuti. È quanto si sono visti recapitare numerosi cittadini vastese nella propria casella di posta elettronica, questo il testo:

Cordiale utente,

L’ufficio si occupa dei procedimenti relativi all’accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione dei tributi di competenza comunale, quali i seguenti principali:

I.C.I./I.M.U. Imposta Municipale Propria;

Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani;

Tassa o Canone sull’Occupazione Spazi ed aree Pubbliche;

Imposta sulla Pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni.

Al momento al nostro ufficio non risulta pagata la retta di quest’anno dei rifiuti delle tasse elencate.

Nel caso avesse già provveduto al pagamento, la preghiamo di compilare il modulo allegato alla presente mail e spedirlo entro 24 ore. Scarica il modulo allegato qui.

“Il Comune di Vasto – dichiara il sindaco, Francesco Menna – non ha inviato via mail moduli o richieste di pagamento. Si tratta di iniziative del tutto estranee all'attività istituzionale del Comune di Vasto. Voglio sottolineare che queste richieste sono false e invito pertanto gli utenti a denunciarle e a non procedere all’apertura del file. Un ringraziamento particolare ai cittadini che questa mattina hanno chiesto informazioni in merito e ci ha segnalato questa vicenda”.