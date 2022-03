Lega, Lacanale è il nuovo coordinatore di Vasto: "Sono stato tra i primi militanti in città"

E' Michele Lacanale il coordinatore della Lega di Vasto. Stamani la notizia si è diffusa tramite un post e una foto pubblicati su Facebook da Sabrina Bocchino, militante del Carroccio.

Michele Lacanale, lei è un militante della prima ora, oppure si è iscritto al partito di Salvini dopo le elezioni del 4 marzo, in cui anche in Abruzzo la Lega ha fatto registrare una forte crescita?

"Ero già nel primo gruppo di militanti. Già prima del 4 marzo eravamo attivi. Negli anni scorsi abbiamo costituito un gruppo di Noi con Salvini insieme all'avvocato Angelo Paladino. Abbiamo partecipato a diverse Pontida, allestito gazebo in piazza e organizzato iniziative.

Perché e quando la scelta del partito è ricaduta su di lei?

"Era nell'aria. Già nel recente passato c'era stato un incontro con l'onorevole Giuseppe Bellachioma, coordinatore regionale, e con il commissario locale Fioretti: mi avevano preannunciato che la scelta sarebbe ricaduta su di me. Ieri la decisione dei vertici della Lega è stata resa nota in un incontro del coordinamento. Gli iscritti totali a Vasto attualmente sono circa un centinaio".

Quali sono gli obiettivi che si propone di raggiungere alla guida del circolo vastese della Lega?

"Per me, questo incarico è motivo di orgoglio e pone il gruppo della Lega nelle condizioni di competere con le altre forze politiche presenti a Vasto. Siamo una squadra competente, all'altezza delle sfide che ci attendono e saremo, quindi, in prima linea. Abbiamo sposato la linea di Salvini, condividiamo appieno il progetto di un Paese normale, sicuro".

Ora inizia la partita delle elezioni regionali con le relative candidature.

"Per le regionali di novembre avvieremo un percorso. Speriamo di avere in Regione un nostro rappresentante, è questo un nostro obiettivo".

Bellachioma, ad aprile, ha dichiarato che la Lega vorrebbe un proprio candidato a sindaco di Vasto. E' un vostro obiettivo anche questo?

"Parlare del candidato sindaco ora è prematuro. Di sicuro, la Lega dirà la sua anche alle elezioni comunali di Vasto".