Rami coprono i lampioni, auto sfrecciano e soste selvagge: corso Mazzini, attraversare è un’impresa

Attraversare su corso Mazzini, già di per sé pericoloso di giorno, lo è ancor più di sera.

La luce dei lampioni è completamente eclissata dagli alberi, cresciuti fino all'altezza della pubblica illuminazione e dei balconi dei palazzi.

Il risultato è che, nelle ore serali, cala il buio su buona parte del tratto compreso tra gli incroci con via Ciccarone e via Giulio Cesare, dove anche di giorno spesso residenti e pedoni segnalano difficoltà ad attraversare a causa della velocità dei veicoli in transito e delle auto parcheggiate a ridosso (e, in alcuni casi, anche sopra) le strisce pedonali.

Chiedono controlli finalizzati a moderare la velocità e a consentire a chi va a piedi di attraversare in sicurezza.