Auto parcheggiate nelle isole pedonali in centro e sulla riviera: 170 multe

Centosettanta multe la scorsa settimana per sosta selvaggia. Le hanno comminate i vigili di Vasto per violazione delle aree pedonali del centro storico e di Vasto Marina.

"Abbiamo predisposto in questi ultimi giorni - spiega Luigi Marcello, assessore comunale alla Polizia locale - un piano di controllo di alcune zone da parte degli agenti a disposizione del comandante Giuseppe Del Moro. In particolare i controlli hanno interessato la repressione della sosta selvaggia nel centro storico, il commercio abusivo sulla spiaggia e il rispetto delle aree a parcheggio a Vasto Marina. Purtroppo nonostante il nostro invito ad un corretto comportamento abbiamo riscontrato una scarsa collaborazione da parte di tanti cittadini che sono stati sanzionati per non aver rispettato le norme del codice della strada. Un grande lavoro che ha visto impegnati tanti agenti sempre disponibili a collaborare e dialogare quanto possibile con tutti.

I risultati riscontrati sono: 170 sanzioni per i parcheggi, 2 sequestri sulla spiaggia per vendite abusive e 24 vetture rimosse per non aver rispettato le ordinanze di divieto con ostacolo ad una manifestazione prevista a Vasto Marina. L'attività andrà avanti anche nei prossimi giorni per cui invitiamo tutti al rispetto delle norme per evitare sanzioni. Un particolare ringraziamento al Comandante della P.L. ed a tutti gli agenti che sono stati impiegati per questa operazione. Chiediamo - è l'invito di Marcello - collaborazione per garantire maggiore sicurezza e rispetto delle regole di buona convivenza elementi indispensabili per una società che si vuole definire civile".