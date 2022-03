Tutela degli animali: protezione civile salva e libera una garzetta

"Liberato poco fa, su indicazione dei Carabinieri Forestali di Vasto, l’esemplare di Garzetta che era in stallo presso la nostra sede da venerdì. Il volatile, in eccellenti condizioni, ha preso il volo dirigendosi in una zona dove erano presenti altri esemplari della stessa specie".

Lo annuncia sulla sua pagina Facebook gruppo comunale di protezione civile di Vasto. I volontari, coordinati da Eustachio Frangione, spesso nel recente passato hanno recuperato e liberato (in alcuni casi dopo le necessarie cure dei veterinari) esemplari simili o di altre specie.

Il video pubblicato sulla pagina Facebook Protezione civile Vasto: