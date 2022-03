Palo dell’illuminazione pende pericolosamente, bloccata la strada per il faro

Un palo della luce pericolosamente inclinato sulla strada.

Traffico temporaneamente bloccato oggi pomeriggio in via Pennaluce, la strada che da via Osca conduce alle case popolari, al faro di Punta Penna e all'Ufficio circondariale marittimo.

L'allarme è scattato alle 16,50, quando pioggia e vento hanno piegato la base del palo arrugginito che sostiene una lampada della pubblica illuminazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e gli operai di Enel Sole, che hanno provveduto alla rimozione dell'elemento pericolante, consentendo la riapertura della carreggiata.