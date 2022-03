La teatina Antonella Graziani è Miss Abruzzo 2018

A Roccaraso, nella centralissima piazza Leone, l’amministrazione comunale ha ospitato il carrozzone di Miss Italia con la Finale Regionale del concorso per l’assegnazione del titolo di Miss Abruzzo 2018, organizzato in regione dall’Agenzia PAI di Mimmo Del Moro , con la regia affidata ad Ivria Montedoro e con la collaborazione locale di Gabriele Zarroli e Camillo Del Romano.

Nonostante la pioggia serale e la colonnina del termometro scesa di qualche grado, che ha provocato lo slittamento di qualche ora l’inizio della serata, il numeroso pubblico non è venuto meno per sostenere le bellissime 18 concorrenti che hanno sfilato in passerella, soprattutto il pubblico ha fatto sentire il suo calore con i propri applausi nel momento dell’uscita in costume viste le condizioni climatiche.

La serata ha visto la presenza come madrina dell’evento di Alice Rachele Arlanch, la Miss Italia in carica, mentre la conduzione affidata alla bellissima e bravissima show-girl ed attrice Monica Riva e Marco Zingaretti.

La giuria presieduta dall’Assessore al turismo Daniela Cipriani ha proclamato il seguente verdetto: Miss Abruzzo 2018 è Antonella Graziani, 24 anni di Chieti, 172 cm di altezza, castana con gli occhi azzurri, laureata in tecnico di radiologia e specializzata in scienze diagnostiche, lavora presso un centro radiologico ad Alba Adriatica; ama trascorrere il tempo libero in palestra ed è appassionata di buona cucina e di balli caraibici. Ha iniziato quest’esperienza di Miss Italia per gioco, ma non nasconde di coronare il suo sogno di affermarsi nel mondo dello spettacolo.

E’ stato proprio il sindaco Francesco Di Donato a voler incoronare la reginetta abruzzese, che non ha mancato di complimentarsi con lo staff di Miss Italia per la riuscita dell’evento.

Antonella Graziani con la vittoria del titolo, andrà a rappresentare la nostra regione alle pre finali di Jesolo dal 3 al 8 settembre e sarà in compagnia di altre 8 ragazze fra cui: Sara De Angelis 21 anni di Teramo , con il titolo regionale di Miss Riviera Abruzzo, titolo già vinto in precedenza dalla Graziani, che scala la suddetta fascia alla De Angelis, e poi ancora Claudia Motta 18 anni di Velletri con titolo Miss Cinema Abruzzo, Alisia Caporale 21 anni di Chieti con titolo Miss Equilibra Abruzzo, Michela Roselli 19 anni di Crecchio(Ch) con titolo di Miss Sport Abruzzo, Ylenia Lazari 19 di Lanciano con titolo di Miss Miluna Abruzzo, Ilenia Memmo 19 anni di Lanciano con titolo di Miss Rocchetta Abruzzo, Alice Staffilano 18 anni di Giulianova con il titolo di Miss Sorriso Abruzzo ed infine Erika Nicolosi 22 anni della provincia di Catania con il titolo di Miss Eleganza Abruzzo .

Oltre al concorso di bellezza ci sono stati anche momenti di spettacolo con la presenza di alcuni ospiti fra cui il talentuoso Marco Boni, reduce dai successi televisivi nel programma di Rai 1 "Ti lascio una canzone" condotto da Antonella Clerici, e lo spettacolo di Alice Bellagamba direttamente dal programma “Amic”.

