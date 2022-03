L’Us San Salvo inizia la stagione con un 4 a 0 al Vasto Marina in Coppa Italia

Inizia con una vittoria la stagione dell’U.S. San Salvo. Nel primo turno di Coppa Italia i biancazzurri hanno rifilato un pesante 4-0 al Vasto Marina.

La prima azione degna di nota arriva al 13’ quando Marconato è bravo in uscita a chiudere lo specchio e anticipare Petre. Al 20’ sugli sviluppi di un corner battuto da Di Foglio la palla termina in rete ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Sei minuti dopo Cialdini è bravo ad alzare sulla traversa un pallonetto di Cesario. Al 29’ arriva il vantaggio locale con Molino che in velocità anticipa Marconato, non attento nell’occasione, e deposita la palla in rete.

Nella ripresa dopo un tiro di Cernaz al 53’ De Vivo raccoglie un cross perfetto di Molino ma spara alto. Al 72’ Molino scatta dalla linea di centrocampo e in velocità salta la difesa ospite e con un pallonetto infila Marconato. Quattro minuti dopo Di Foglio atterra in area Petre, per l’arbitro è rigore. Dal dischetto si porta lo stesso Petre che trafigge Marconato e realizza il 3-0. Al 78’ il San Salvo dilaga con Morlino che si gira in area e firma il definitivo 4-0.

Tra sette giorni la gara di ritorno in terra vastese.