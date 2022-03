Il Cupello passa il turno a Sambuceto; esordio da record per il 15enne Ugo Claudio

Il Cupello passa il turno in Coppa Italia con il 2 a 2 esterno contro il Sambuceto, una delle squadre costruite per avere un ruolo da protagonista nel campionato di Eccellenza.

Per i rossoblù sono andati a segno Ninte e D'Alessando; all'andata era finita 3 a 2 per i cupellesi. Oltre al passaggio del turno c'è da registrare la presenza di tanti giovani in campo. Tra questi da annotare l'esordio nella massima serie regionale di Ugo Claudio, classe 2003, cupellese doc.

Il centrocampista di 15 anni ha mosso i primi passi nella Virtus Cupello per poi trasferirsi nelle giovanili del Pescara. Oggi l'esordio in prima squadra nonostante la giovanissima età che sottolinea l'impegno della società nella valorizzazione dei giovani.