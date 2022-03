Maria Chiara Centorami: "Ho iniziato a recitare a 12 anni e non ho più smesso"

Il teatro, con il ritorno al Globe Theatre di Roma nei panni di Desdemona nell’Otello, il cinema, con un film molto interessante come Tiro Libero che, dopo la stagione sul grande schermo è tra i più visti su Sky, e i bambini della sua scuola di recitazione che le regalano tante gioie. È certamente una fase molto positiva per il percorso artistico di Maria Chiara Centorami, 27enne attrice vastese che ha potuto trascorrere un periodo di vacanza a casa prima di rituffarsi nei suoi tanti impegni a Roma, sua base da qualche anno.

L’abbiamo incontrata per una chiacchierata ‘estiva’ in uno degli scorci più affascinanti della costa vastese, in località Cungarelle, per parlare della bellezza e delle difficoltà di un percorso nel mondo della recitazione, di come ha vissuto i suoi esordi, dopo aver iniziato a recitare a 12 anni, e di come l’incontro con i giovani aspiranti attori sia davvero entusiasmante e coinvolgente. Ne sono venuti fuori “dieci minuti” (e qualcosa in più) in cui Maria Chiara Centorami si racconta tra certezze e momenti magari più difficili preparandosi ad affrontare i nuovi impegni che verranno (qualcuno ce lo ha rivelato, qualche altro è ancora top secret) con il sorriso di sempre e tanto amore per il suo mondo della recitazione.